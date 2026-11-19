Nekdanji prvi mož Nvidie Jensen Huang je odstopil po razkritju zunajzakonskih razmerij, med drugim s kitajsko poslovnico, ki jo povezujejo z domnevnimi vohunskimi dejavnostmi. V videu pojasnjujemo, kako delujejo vohunske pasti in zakaj je lahko čustvena manipulacija učinkovitejša od vdora v računalnik.

Predstavljajte si, da spoznate nekoga, ki vas popolnoma razume. Pozna vaše interese, občuduje vaše delo in vam namenja izjemno pozornost. Toda kaj, če je bilo srečanje skrbno načrtovano, njegov pravi namen pa pridobivanje zaupnih informacij?

Takšne metode so znane kot "honey trap" oziroma vohunske pasti. Temeljijo na vzpostavljanju osebnega zaupanja, čustveni navezanosti in postopnem pridobivanju informacij, ki jih tarča pogosto razkrije sama.

O tovrstnih metodah javno govori Aliia Roza, ki trdi, da so jo ruske obveščevalne službe že pri osemnajstih letih usposabljale za zapeljevanje in psihološko manipulacijo. Po njenih besedah je bila ena od petih žensk, izbranih za posebno urjenje.

V novem videu Delo brifinga na izmišljenem primeru poslovneža predstavljamo pet stopenj manipulacije, ki jih opisuje Roza: od pretiranega izkazovanja pozornosti in postopnega pridobivanja informacij do čustvene odvisnosti, izolacije in spodkopavanja zaupanja v lastno presojo.

Aktualnost takšnih metod odpira tudi afera nekdanjega izvršnega direktorja Nvidie Jensena Huanga. Njegovo razmerje s kitajsko poslovnico Alice Huang je prišlo v javnost, pojavili pa so se tudi sumi o njenem delovanju za kitajske obveščevalne službe. Kitajska obtožbe zanika, vohunska operacija pa ni dokazana.

Kako torej prepoznati manipulacijo, ki se začne kot povsem običajno poznanstvo? In zakaj so lahko osebni odnosi šibka točka tudi najbolje varovanih podjetij? Odgovore predstavljamo v videu.