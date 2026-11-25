Južno Korejo je pretresla nenavadna izpitna goljufija. Štiriintridesetletni Han Won-seok je na državnem izpitu za davčnega svetovalca pravilno odgovoril na kar 159 od 160 vprašanj in dosegel skoraj popoln rezultat. Toda prav izjemen uspeh je med drugimi kandidati vzbudil sum.

Han je pozneje priznal, da je med izpitom uporabljal miniaturno kamero, telefon in generativno umetno inteligenco. Kamera je zajemala vprašanja, umetna inteligenca pa pripravljala odgovore. Po poročanju južnokorejske televizije SBS naj bi si pomagal tudi z majhnim dodatnim zaslonom.

Primer je sprožil širšo razpravo o tem, kako preprečiti goljufanje s sodobnimi elektronskimi napravami. Južnokorejske oblasti so pred pomembnim univerzitetnim sprejemnim izpitom v zadnjem trenutku zaostrile nadzor in spreminjale pravila. Zaradi zmede ob sprejemanju ukrepov je 22. novembra odstopil minister za izobraževanje Choi Kyo-jin.

Kako je lahko kandidat z umetno inteligenco dosegel skoraj popoln rezultat, ne da bi ga med izpitom odkrili? In kaj takšna goljufija pomeni za prihodnost preverjanja znanja? Pojasnjujemo v videu Delo Briefing.