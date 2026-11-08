Kako so iz kripto borze Binance ukradli 6,34 milijarde dolarjev? (VIDEO)

Iz Binancevih denarnic je 29. oktobra odteklo približno 6,34 milijarde dolarjev kriptosredstev. Glavnina sredstev je izginila v približno dvajsetih minutah, toda napad se je začel mesece prej.

Junija 2026 je eden od inženirjev med nameščanjem orodja za umetno inteligenco prenesel spremenjen namestitveni program z zlonamerno kodo. Binance je okužbo zaznal, zamenjal računalnik in preklical povezane dostope. Napadalci pa so medtem izvedeli, kdo v podjetju dela z infrastrukturo kriptodenarnic in ima dostop do orodij za nameščanje programskih popravkov.

Septembra je drug inženir, ki so ga napadalci izsledili prek informacij z okuženega računalnika, prejel lažno ponudbo za delo. Po dveh zaposlitvenih razgovorih je prenesel programsko nalogo, v kateri je bila skrita zlonamerna koda. Oktobra so napadalci prek okuženih računalnikov in notranjega orodja umetne inteligence prišli do novih dostopov. Na enem od računalnikov so našli pooblastilo za nameščanje programskih vsebnikov, ki jim je pozneje odprlo pot do sistema za podpisovanje transakcij.

Oktobra so z ukradenimi dostopi sprožili prenose, ki jih je Binancov sistem podpisal kot veljavne. Pri eni od denarnic so zlorabili še Ethereumov mehanizem EIP-7702, ki pametni pogodbi omogoča izvajanje določenih dejanj v imenu denarnice. Pooblastilo je ostalo aktivno tudi po ustavitvi običajnih izplačil, zato prenosi niso prenehali takoj.

Binance poroča, da so zamrznili ali prestregli približno 2,85 milijarde dolarjev sredstev, izgubo pa bo pokrilo podjetje. Po njegovih podatkih je bilo do 31. oktobra nadomeščenih 98 odstotkov prizadetih kriptosredstev. Napad je FBI pripisal severnokorejski kibernetski dejavnosti, ki jo označuje z imenom TraderTraitor.

TraderTraitor je oznaka za severnokorejsko kibernetsko dejavnost, povezano s krajo kriptosredstev. Ameriški varnostni organi podobne akterje spremljajo tudi pod imeni Lazarus Group in APT38. Njihove tarče so kriptomenjalnice, podjetja, povezana z verigami blokov, in finančne ustanove; pri napadih uporabljajo zlonamerno programsko opremo ter metode družbenega inženiringa, s katerimi žrtve prepričajo, da same odprejo vrata v svoje sisteme.

Napadalcem ni bilo treba vdreti v bitcoin ali premagati kriptografije. Zlorabili so zaupanje, okužili računalnike in prišli do sistema, ki je njihova nakazila podpisal.

Preiskava in neodvisni pregled še potekata.