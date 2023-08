Kako so meteorologi vedeli, kaj se bo zgodilo

V nadaljevanju preberite:

Še preden je pred desetimi dnevi padla prva kaplja dežja, so meteorologi na Agenciji RS za okolje (Arso) že zaskrbljeno pogledovali v računalniške zaslone. Dan pozneje, v četrtek, 3. avgusta zjutraj, so izdali prvo opozorilo pred močnimi nalivi in obilnimi padavinami. Z vsako uro so bili bolj prepričani, da bo v petek padalo kot še nikoli. Za tem se ne skriva noben urok, temveč sodobni superračunalniki, ki so v zadnjih 40 letih revolucionirali vremenske napovedi. Razvoj je danes še hitrejši kot kdaj prej.