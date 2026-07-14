Kako velike denarne depozite imajo najbogatejši posamezniki

Obdobje visokih obrestnih mer, ki ga je sprožila Evropska centralna banka v boju proti inflaciji, je najbogatejšim varčevalcem prineslo rekordne donose na bančne depozite. Podatki Finančne uprave RS (Furs) kažejo, da je fizična oseba z največ prihodki iz obresti na denarne depozite za odmerno leto 2025 prejela 556.908 evrov obresti. Čeprav gre za izjemen znesek, podatki hkrati nakazujejo, da se po dveh letih eksplozivne rasti donosov obdobje rekordnih obresti počasi izteka. Najvišji znesek obresti je leta 2022 znašal 156.016 evrov. Že leto pozneje se je skoraj podvojil na 279.882 evrov, leta 2024 pa dosegel rekordnih 567.964 evrov. Letošnji podatek je od tega rekorda nižji za dobra dva odstotka, kar je prvi padec po dveh letih izrazite rasti. Podoben trend razkriva tudi celotna lestvica ...