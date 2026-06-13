Kam gre kitajski trgovinski presežek v višini bilijona dolarjev?

Kitajski presežek se reciklira predvsem prek naložb v portfelj, čezmejnih bančnih tokov in kapitalskih trgovv Hongkongu.

Kitajski izvozni motor je še vedno izjemno močan. Država je leto 2025 končala z največjim trgovinskim presežkom v zgodovini – 1,2 bilijona (tisoč milijard) dolarjev –, kar poudarja njeno trajno industrijsko konkurenčnost. Toda ta denar ne gre tja, kamor je šel v preteklosti. Seveda je podatek 1,2 bilijona dolarjev, ki izhaja iz carinskih podatkov, nekoliko zavajajoč. Plačilna bilanca – ki beleži transakcije med rezidenti in nerezidenti države – kaže nekoliko manjši presežek v višini okoli 1,1 bilijona dolarjev. Denarja, ki je na voljo za ponovno uporabo, je še manj. Medtem ko se Kitajska ponaša z ogromnim presežkom v blagovni trgovini, ima velik primanjkljaj v storitvah – 238 milijard dolarjev leta 2025, vključno s skoraj 199 milijardami dolarjev izdatkov za izhodni turizem. Kitajska ima ...