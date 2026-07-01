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    Kam so šli vsi piranski ciplji

    Razstava v Monfortu v Portorožu predstavlja tradicijo lova na ciplje v Piranskem zalivu in tipologijo ribiških mrež.
    Takšen je bil pravi lov na ciplje s trato, ki jo je vleklo in držalo od 100 do 200 mož. To se je dogajalo najverjetneje leta 1971, saj so v ozadju še gradili Grand hotel Metropol. Tedaj so v enem dnevu ujeli nekaj manj kot 80 ton rib. Foto Radovan Čok
    Galerija
    Takšen je bil pravi lov na ciplje s trato, ki jo je vleklo in držalo od 100 do 200 mož. To se je dogajalo najverjetneje leta 1971, saj so v ozadju še gradili Grand hotel Metropol. Tedaj so v enem dnevu ujeli nekaj manj kot 80 ton rib. Foto Radovan Čok
    Boris Šuligoj
    1. 7. 2026 | 07:00
    1. 7. 2026 | 07:04
    14:14
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Piranski ribiči so se stoletja brusili in pilili v ribištvu. Že oblika njihovega mesteca, s treh strani obdanega z morjem, spominja na veliko ribiško barko. Sloveli so predvsem po ulovih velikih jat cipljev. V njihovem zalivu, nedaleč od sečoveljskih in lucijskih solin, se je vsako zimo zbirala zelo velika jata. Zato so že pred stoletji razumeli, kako jim je narava naklonjena, z morjem so gospodarili kot s svojo njivo in uzakonili rezervat. Pred dobrimi 30 leti pa se je v tem morju nekaj prelomilo. In velike ribje jate cipljev so postopoma začele plahneti. Zgodba o nenavadno »izginulih« cipljih buri duha marsikaterega ribiča. Vsak star piranski ribič vam našteje svoje vzroke za to izginotje. So se pa cipljem in bogati piranski ribiški tradiciji pred dnevi poklonili v Pomorskem muzeju ...

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