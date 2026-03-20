Kateri bi bili prvi ukrepi za izboljšanje razmer gospodarstva

Šest predstavnikov političnih strank se je na področju gospodarstva že v osnovi postavilo na različne bregove. Članica koalicije Alenka Bratušek je tako dejala, da so razmere v gospodarstvu bistveno drugačne, kot jih poskuša prikazati opozicija. Predstavnika opozicijskih strank in Vladimir Prebilič pa so se osredotočili na ukrepe, s katerimi bi se razmere v gospodarstvu izboljšale.

Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda) poudarja bonitetne ocene, Senko Pličanič pa opozarja, da gospodarstvo ječi pod previsokimi davki.

Udeležencem soočenja smo postavili preprosto vprašanje, kateri bi bili prvi ukrepi za izboljšanje razmer in delovanje gospodarstva. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda je povedala, da je situacija daleč od takšne, kot jo želijo naslikati v opoziciji. Slovenija je izvozno naravnano gospodarstvo in tujci nas imajo za uspešne, kar kažejo zgodovinsko visoke bonitetne ocene. Kot je dodala, le opozicija želi prikazati katastrofalno sliko. Se je pa Bratuškova strinjala, da bi morali ukrepe iskati bolj v dogovoru in sprejeti v socialnem dialogu.

Prav tako se je strinjala, da bi bilo treba v prihodnjem mandatu postopoma razbremeniti delo, predvsem v srednjem razredu. Vendar tega nikakor ne bi smeli narediti »čez noč«, ker bi to povzročilo milijardno luknjo v proračunu, ampak skladno z javnofinančnimi možnostmi.

Nujni ukrepi za dvig produktivnosti

Senko Pličanič (Demokrati) je na to takoj odgovoril, da so »razmere na terenu« opazno drugačne, kot jih predstavlja Alenka Bratušek, kar potrjujejo tudi statistični podatki. »Gospodarstvo ječi pod previsokimi davki. Že leto in pol hodimo okrog in poslušamo povsod enako. Podjetja odhajajo v tujino, tako da je stanje slabo, in tukaj je treba ukrepati hitro,« je gospodarske razmere slikovito opisal predstavnik Demokratov Anžeta Logarja.

Med nujne ukrepe je zato postavil znižanje davka na dobiček pravnih oseb in davčno razbremenitev dela, kar naj bi se zgodilo takoj po začetku mandata. Srednjeročno bi sledili še drugi ukrepi. Po njegovem so ogromne rezerve v delovanju državne uprave in tudi pri javnih naročilih. Na tej točki je opozoril na problem korupcije, zaradi katere naj bi po različnih ocenah izginilo več milijard evrov na leto. S temi prihranki bi lahko nato po Pličaničevem mnenju uravnotežili javne finance.

Vladimir Prebilič meni, da je glavni problem skromna produktivnost.

Vladimir Prebilič (Prerod) je izpostavil zaostanek v produktivnosti. »Delamo ogromno, več kot Nemci, toda produktivnost je 20 odstotkov nižja,« je povedal. Problem je tako kakovost dela. Kot prvi ukrep za izboljšanje produktivnosti je predlagal razbremenitev srednjega razreda, predvsem tretjega in četrtega dohodninskega razreda, s čimer bi se motiviralo zaposlene, tudi da bodo ostali doma, namesto da si delo iščejo v tujini.

Tudi Prebilič vidi prihranke pri racionalizaciji javnega trošenja, pri čemer je posebej omenil javno naročanje. Tudi v zdravstvu je po njegovem mnenju mogoče najti prihranke. Pomemben ukrep za zmanjšanje javne porabe se mu zdi med drugim zajezitev korupcije. Tretji pomemben ukrep pa je zmanjšanje administrativnih ovir. »Danes dobiti gradbeno dovoljenje je zelo težko, zdaj bom pa še malo ciničen, če si v Ljubljani, pa ga dobiš za 50.000 evrov,« je bil v kontekstu zadnjih objav prisluhov na družbenih omrežjih slikovit ustanovitelj Preroda.

Kot je povedal, bi administrativne ovire lahko odpravili hitro, brez dodatnih stroškov. Med problemi zaostajanja v konkurenčnosti pa je naštel še nefleksibilen trg dela in majhen delež tujih neposrednih naložb. Med možnimi ukrepi je omenil tudi ustanovitev razvojnega sklada za zagonska in spin off podjetja, pri čemer je opozoril, da moramo najti način za podporo tistih, ki imajo najbolj prebojne ideje. Tako da bi te ideje razvijali v Sloveniji, ne v drugih državah.

Janez Cigler Kralj (NSi skupaj s SLS in Fokusom) kot prvi ukrep vidi prenehanje ideološkega napadanja gospodarstva.

Janez Cigler Kralj (NSi skupaj s SLS in Fokusom) je v uvodu opozoril na nujnost prenehanja ideološkega napadanja podjetnikov, obrtnikov, gospodarstvenikov, kmetov. Drugi ukrep je stabilno okolje, kjer je Cigler Kralj kot posebej problematičen primer opisal lansko uvedbo božičnice oziroma zimskega regresa, ki ga je vlada sprejela zgolj mesec pred izplačilom. Dejal je, da moramo dati podjetnikom možnost za vizijo, da se pripravijo, da lahko načrtujejo. Tretji sklop nujnih ukrepov pa je razbremenitev, tako birokratska kot davčna. »Ne gre za drastično nižanje in odpravo davkov, kot skuša prikazati koalicija. Šli bomo na razumne stopnje.«

Socialni dialog in razprava o prihodnosti

Jernej Štromajer (SD) in Luka Mesec (Levica z Vesno) kot glavni ukrep viditi razpravo oziroma socialni dialog.

Popolnoma drugačno stališče je zavzel Luka Mesec (Levica z Vesno). Najprej je zatrdil, da je vlada v tem mandatu vodila zgleden socialni dialog, v katerem je bil on sam tudi koordinator. »Gospodarstvo ne ječi, ampak je milijon zaposlenih, ki se jim je v tem času življenjski standard izboljšal,« je zatrdil Mesec. Po njegovem mnenju se pritožujejo predvsem menedžerji, ker imajo občutek, da ta vlada ne dela po njihovo.

Kot je povedal, je treba za vsako ceno preprečiti, da bi na oblast dobili politike, ki obljubljajo, da bodo znižali davke, hkrati pa povečali vse pravice. Tudi Mesec vidi rešitev v povečanju produktivnosti, pri čemer je po njegovem treba predvsem spodbujati motivacijo zaposlenih. Med pomembnimi, že sprejetimi ukrepi sta vključevanje zaposlenih v lastništvo in možnost nagrajevanja zaposlenih z dobičkom. Nujno je tudi zvišanje zasebnih investicij.

Tudi Jernej Štromajer (SD) je izrazito zavzel stališče, da razmere v gospodarstvu niso slabe, in ugotovil, da je Slovenija privlačna za tuje investicije, pri čemer je naštel naložbe Novartisa, Sandoza, Palfingerja in proizvodnjo električnega twinga v Revozu. Ob tem pa je dodal, da je prostor tudi za izboljšave. Opozoril je na umeščanje v prostor, hitrost izdaje dovoljenj, digitalizacijo postopkov, predvidljivost okolja in pravno predvidljivost.

Predlagal je socialni in razvojni dogovor med politiko, sindikati, delodajalci in civilno družbo o tem, kakšno gospodarsko politiko in razvoj želimo. Opozoril je na problem ugotavljanja, kaj sploh pomeni srednji razred prebivalstva. »Menimo, da je treba uvesti davčno nevtralno, evropsko primerljivo obdavčitev premoženja in hkrati razbremeniti delo tistih, ki živijo od svojega dela.«

Pri tem je dodal, da socialna kapica pri 2,5-kratniku povprečne plače ne bo razbremenila srednjega razreda, ker je to plača reda predsednice republike. Kot je dejal, bi morali več vlagati v znanost, razvoj, inovacije, javne raziskovalne organizacije in to povezati v delujoč ekosocialni ekosistem.