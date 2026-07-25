Kava, na katero prisegata Tadej Pogačar in Luka Mezgec

Kava ima v svetu profesionalnega kolesarstva posebno mesto. Z njo tekmovalci začenjajo dneve pred napornimi treningi, na sproščenih vožnjah pa pogosto iščejo lokale, kjer znajo pripraviti zares dobro skodelico. Tako imenovani »coffee ride« dobro pozna tudi Luka Mezgec, ki ga je strast do kakovostnega espressa povezala s kamniško pražarno Stow Coffee.

Iz tega prijateljstva se je rodila posebna mešanica Coffee Racer, projekt pa je pozneje podprl tudi Tadej Pogačar, prav tako velik ljubitelj kave. Tretja izdaja je na voljo kot specialty kava v zrnu z aromami breskve, karamele in lešnikove kreme ter kot ohlajeni cold brew v pločevinki.

V članku na Odprti kuhinji preberite, zakaj je kava tako priljubljena med vrhunskimi kolesarji, kako nastaja specialty kava in komu je namenjen del izkupička od prodaje.