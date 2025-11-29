Kdaj bo naš Rom napisal knjigo ali ustvaril kakšno drugo umetnino?

Zadnje čase velikokrat beremo o tem, kako napredujemo na lestvici razvitih držav. A to, kar se dogaja našim sodržavljanom Romom, kaže na neko razpoko. Gospa Vlasta Nussdorfer je zelo nazorno prikazala, kako naš sistem v primeru Romov ne deluje.

Kaj bo sledilo sedanjemu pospešenemu urejanju razmer s policijo in sodišči? Kako pomagati Romom, našim sodržavljanom, da bodo bolje živeli? Romi niso Slovenci, stoletja ohranjajo svoj način življenja in ta ni usklajen z načinom življenja Slovencev, ki so si ga ustvarili po svojih merilih. In po teh merilih naj bi živeli vsi državljani, torej tudi Romi.

Smo v letu 2025! Naši Romi se ne znajdejo in mi jim nismo v oporo. Kako se nam je tako zalomilo? Govorimo o prestopkih, zaporih, socialnih podporah, o neurejenih naseljih, o zanemarjanju otrok, namesto da bi se pogovarjali o lepih stvareh – o sožitju, umetniškem ustvarjanju, kulturnih prireditvah.

Cigani so prastaro ljudstvo, torej imajo zelo globoke korenine. Sicer se kot narod ne bi obdržali raztreseni po vsem svetu, brez svoje države in brez večjih možnosti negovati svojo identiteto. Živijo v državah, v katerih vladajo drugi narodi, ki si drugače zamišljajo skupno življenje. V teh državah so pravila Ciganov v nasprotju s pravili vladajočega naroda. Korenine Ciganom ne dajejo dovolj opore za življenje v takih pogojih. Izrinjeni so na rob preživetja, njihove preživetvene prakse se izkažejo kot kršenje zapisanih pravil. Kaj narediti?

Ciganom bi morala država nuditi možnost krepiti svojo nacionalno identiteto, spoznavati svojo kulturo, svoj jezik. To bi bila podlaga za vključevanje v družbo vladajočega naroda. Osnovna naloga države je ustvarjanje pogojev za življenje vseh državljanov. Najbolj potrebujejo državo najšibkejši člani družbe. Po njih se meri uspešnost delovanja države. Ne gre samo za Cigane, gre za vse, ki so iz kakršnegakoli razloga šibkejši in manj zmožni skrbeti zase in za svojo družino.

V vsakem od nas je vsaj malo Cigana. Vsaj na trenutke naredimo ali si zaželimo ali smo primorani narediti nekaj v nasprotju z zapisanimi pravili, država pa ima možnost nuditi oporo tistim, ki ne zmorejo ali ne znajo živeti v skladu z zapisanimi pravili.

V preteklosti so Cigani doživljali svetle trenutke. Ali jih naši Romi poznajo? Kaj pa mi?

Navajam nekaj primerov. V antičnem mestu ob reki Evfrat hranijo 2000 let star mozaik Cigansko dekle. Aleksander Sergejevič Puškin je v 19. stoletju ustvaril pesnitev Cigani, Georges Bizet pa opero Carmen. Številni evropski slikarji so upodabljali portrete Ciganov in prizore iz njihovega življenja, bogataši, željni eksotike, so jih naročali in drago plačevali.

Španski pesnik Federico García Lorca je leta 1928 izdal pesniško zbirko Ciganski romansero. V Sloveniji je leta 1977 izšel prevod romana madžarskega avtorja Menyhérta Lakatosa Zadimljene podobe, leta 1978 pa pesniška zbirka Ciganska poezija. Feri Lainšček je ustvaril (vsaj) dva romana s cigansko problematiko: Nedotakljivi in Namesto koga roža cveti. Na Hrvaškem pa Kristian Novak roman Cigan, ampak najlepši.

V času Jugoslavije sta nastala filma Zbiralci perja in Črna mačka, beli mačkon, v Sloveniji pa film Halgato. Cigani so znani kot dobri glasbeniki. Osmega aprila je svetovni dan Ciganov. Imajo svojo zastavo – na njej je kolo kot simbol večnih popotnikov.

Kdaj bo naš Rom napisal knjigo ali ustvaril kakšno drugo umetnino? Ali bomo znali zadeve zasukati v pravo smer? Samo nikar preobražati Rome v Slovence. Se ne obnese! Ne zaničujmo njihove preteklosti, bodimo jim danes v oporo, da ne uničimo še njihove prihodnosti!

Nada Kozina, Portorož