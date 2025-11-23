Kinorecenzija: Kaj Marielle ve

Vikendova ocena 4 (od 5)

Najstnica Marielle (Laeni Geiseler) po prepiru in klofuti v šoli nenadoma dobi omejene telepatske sposobnosti, tako da ve vse, kar počneta njena starša.

Starša (Julia Jentsch in Felix Kramer) sta soočena s surovo resnico in se po začetnem šoku ter zanikanju hčerinih sposobnosti vsak po svoje odzoveta na nove razmere in izbruh skrivnosti na plan. Mama je na robu afere s sodelavcem, oče prikriva neuspešnost v službi. Čeprav so vloge v družini obrnjene in najstnica stopi na mesto tistega, ki ve vse in nemo sodi, dogajanja ne spremljamo skozi njene oči, ampak smo priča odzivu, ki ga ima njena vseprisotnost na starša ter njuno zasebno in službeno življenje.

Zanimiva premisa prevprašuje družinske odnose, družbene vloge in pričakovanja družbe ter krhko mejo med zunanjo podobo in resničnostjo. Ob drami, ki jo povzroči nova situacija, pa je film pogosto tudi nepričakovano zabaven.

Was Marielle weiß. Nemčija, 2025. Režija: Frédéric Hambalek. Igrajo: Julia Jentsch, Felix Kramer, Laeni Geiseler. Komična drama. 86 minut. Liffe, VOD.