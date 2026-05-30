Kinorecenzija tedna: Obsedenost, ena najodmevnejših grozljivk

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Obsedenost gradi vzdušje in gravž počasi, a s krvavimi posledicami. Zgodba se začne povsem nedolžno – Bear je že leta zaljubljen v prijateljico Nikki, a si ji tega ne upa povedati. Nato se zateče k magiji in si zaželi, da bi ga imela raje kot kogar koli drugega na svetu. A taka želja seveda ne more prinesti nič dobrega.

Samozavestna in odrezava Nikki se povsem spremeni in postane usluž­na partnerka. Čeprav je Bearu takoj jasno, da njun odnos ni resničen, ne odreagira, nakar sledi zdrs v najhujšo nočno moro, polno gravža in nasilja. Inde Navarette je v vlogi Nikki odlična, ko preklaplja med različnimi izrazi odnosa, tako občasno spominja na marioneto, demona, nato skoči na plan maščevalna partnerka, vmes pa postreže še s čustvenim izsiljevanjem in občasno z izrazi groze, ki jo doživlja dejanska Nikki.

Obsedenost reflektira toksičnost razmerij, a se skorajda ne dotakne Nikkijinega pogleda na psihološko in fizično nasilje, ki ga doživlja.

Obsession. ZDA, 2025. Režija: Curry Barker. Igrajo: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless. Grozljivka. 108 minut.