Kinorecenzija tedna: Obsedenost, ena najodmevnejših grozljivk

Vikendova ocena: 3 (od 5)
Obsedenost gradi vzdušje in gravž počasi, a s krvavimi posledicami. Zgodba se začne povsem nedolžno – Bear je že leta zaljubljen v prijateljico Nikki, a si ji tega ne upa povedati. Nato se zateče k magiji in si zaželi, da bi ga imela raje kot kogar koli drugega na svetu. A taka želja seveda ne more prinesti nič dobrega.
Samozavestna in odrezava Nikki se povsem spremeni in postane uslužna partnerka. Čeprav je Bearu takoj jasno, da njun odnos ni resničen, ne odreagira, nakar sledi zdrs v najhujšo nočno moro, polno gravža in nasilja. Inde Navarette je v vlogi Nikki odlična, ko preklaplja med različnimi izrazi odnosa, tako občasno spominja na marioneto, demona, nato skoči na plan maščevalna partnerka, vmes pa postreže še s čustvenim izsiljevanjem in občasno z izrazi groze, ki jo doživlja dejanska Nikki.
Obsedenost reflektira toksičnost razmerij, a se skorajda ne dotakne Nikkijinega pogleda na psihološko in fizično nasilje, ki ga doživlja.
Obsession. ZDA, 2025. Režija: Curry Barker. Igrajo: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless. Grozljivka. 108 minut.
Komentarji