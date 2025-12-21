Kinorecenzija tedna: Otoki, neo-noir, ki ne podcenjuje gledalcev

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Tom, ki ga odlično odigra Sam Riley, je učitelj tenisa v turističnem kompleksu na Kanarskih otokih, kjer popiva, žura in spi s turistkami ter živi življenje, ki je pravzaprav pobeg iz resničnosti. Njegovo rutino prekine prihod britanske družine, ki nekoliko odstopa od običajnih turistov.

Kljub minimalističnemu stopnjevanju dogajanja film gledalce ujame takoj na začetku in jih več ne izpusti, pri tem pa učinkovito zbuja tesnobo in slutnjo, da se v ozadju skriva nekaj več. Tudi ko eden do protagonistov skrivnostno izgine, scenarij, pri katerem je sodeloval tudi nedavno preminuli slovenski režiser in scenarist Blaž Kutin, ne preklopi v višjo prestavo, ampak s sporadično posejanimi drobci informacij pusti gledalcem, da zgodbo iz ozadja v veliki meri napletejo sami.

Islands. Nemčija, 2025. Režija: Jan-Ole Gerster. Igrajo: Sam Riley, Stacy Martin, Jack Farthing. Drama/triler. 123 minut.