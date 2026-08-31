Kinorecenzija tedna: Zvezde nad tišino

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Svet je opustošila pandemija, glavni junak Hig pa je v želji po preživetju združil moči z nekdanjim marincem Bangleyem, čeprav imata precej različne poglede na življenje v novi realnosti. Hig je tudi pilot, ki mu letanje poleg očitnih prednosti nudi tudi prostor za razmislek, ali je v tem svetu sploh še vredno živeti.

Scott je režiser številnih odličnih filmov (Iztrebljevalec), a nas žal že nekaj let ni prepričal. Drama o preživetju apokalipse in življenju po njej je zanimiva, če seveda ponudi pestro, čustveno zgodbo in zaradi odlične igralske ekipe smo tokrat pričakovali več. Žal scenarij in nekatere odločitve poteptajo, kar je v filmu dobrega. Nevarnosti, ki pretijo glavnim junakom, in ki bi nam lahko posredovale več kot le klišeje o svetu, so žal slabe kopije že videnega, tako da film izgubi prepričljivost. Optimističen pogled, da je rešitev v skupnosti in sodelovanju, je na mestu, a glede na Scottov film moraš biti belec (ali Benedict Wong), da apokalipso sploh preživiš.

The Dog Stars. ZDA/VB, 2026. Režija: Ridley Scott. Igrajo: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce. Komedija. 119 minut. Postapokaliptična drama.