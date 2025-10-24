Kinorecenzija: Zrcala, št. 3, film enega najboljših evropskih režiserjev

Zrcala, št. 3

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Christian Petzold, eden najboljših sodobnih evropskih režiserjev, si med pisanjem scenarija predstavlja, da gre za sanje enega od glavnih junakov, tokrat ob zvokih naslovne Ravelove skladbe.

Glavno junakinjo Lauro, študentko klavirja v Berlinu, na začetku filma spoznamo kot anemično, depresivno in nezadovoljno. Ko čudežno preživi prometno nesrečo na podeželju, v kateri umre njen partner, zanjo poskrbi ženska, ki je prva prispela na prizorišče nesreče. Laura se preseli k njej in zaživi povsem drugo življenje. Ko se v to družinsko zgodbo vključita še ženskin mož in sin, pa se Petzoldove male skrivnosti, ki jih plete v ozadju, hitro razpletajo, a potovanje v spopadanje z izgubo ni zato nič manj zanimivo.

Zrcala, št. 3 ni eden režiserjevih najboljših filmov, a njegovo prepoznavno vzdušje, ton in tempo nas tudi tokrat povsem potopijo v zgodbo.

Miroirs No. 3. Nemčija, 2025. Režija: Christian Petzold. Igrajo: Paula Beer, Barbara Auer, Enno Trebs, Matthias Brandt. Drama. 86 minut.