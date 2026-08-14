Kitajske znamke v tovarne evropskih tekmecev: rešitev ali kratkovidnost?

»Ford in Geely združujeta sile v Evropi …« Tako se je glasil začetek Fordove objave, da bo v njihovi španski tovarni v Valencii avtomobile izdeloval tudi kitajski Geely in da bodo skupaj razvijali nekatere modele. To je bil doslej le zadnji od že številnih primerov nekakšne nove industrijske strategije evropske avtomobilske industrije, ki v svoje neizkoriščene tovarne »vabi« neposredne tekmece iz Kitajske. Kitajci v Evropi sicer zgradijo tudi kakšno povsem novo tovarno. Prvi je bil BYD (Build Your Dreams), ki jo ima v Szegedu na Madžarskem, v Galiciji v Španiji jo bo postavil tudi koncern Shanghai Automotive Industry Coporation za svojo evropsko znamko MG. Če temu angleško rečejo greenfield naložba, pa je trenutno mnogo bolj razširjen proces tako imenovanih brownfield naložb, ko se kupi ...