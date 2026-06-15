Kje se zatika v slovenski logistiki

Slovenija ima zaradi geostrateške lege v srcu Evrope izjemen logistični potencial. Vendar pogovori z domačimi strokovnjaki kažejo, da zgolj dobra lega v sodobnem svetu ni več dovolj. Ključni izzivi slovenske logistike so se iz fizičnega sveta (beri: s cest in iz skladišč) preselili v digitalno in organizacijsko okolje.

Eden največjih izzivov, na katere strokovnjaki za logistiko redno opozarjajo, je stopnja informatizacije znotraj preskrbovalnih verig. Čeprav posamezna podjetja uspešno uvajajo napredne sisteme, se v praksi velikokrat zatakne pri medsebojnem povezovanju (B2B-povezave).