(KNJIGA TEDNA) Leïla Slimani: S seboj bom odnesla ogenj

Francosko-maroška pisateljica Leïla Slimani (1981) se je mednarodno prebila z napetim in srhljivim romanom Uspavanka iz leta 2016, v katerem varuška umori otroka. Zanj je prejela Goncourtovo nagrado. Namesto da bi nadaljevala v podobnem slogu, se je lotila ambicioznejšega projekta, saj se je odločila literarizirati prigode več generacij svoje družine.
Po Deželi drugih in Glejte, kako plešemo smo zdaj dobili še sklepni del trilogije, v katerem avtorica prepleta zgodovino svoje rodne in tudi sedanje domovine in vanjo umešča tako svoje prednike kot sebe. S seboj bom odnesla ogenj se namreč začne s prvoosebno izpovedjo Mie Daud, pisateljice, ki se v času pandemije sooča z možgansko meglo in konfuznostjo spomina, zaradi česar ne zmore pisati romana, psiholog pa ji svetuje, naj možgane razbremeni, saj se bodo spomini sprostili le tako. Potem nas zgodba odnese nazaj, v čas, ko je Mia še majhna in tik pred tem, da dobi sestrico Ines, saj je mati visoko noseča, pred nami pa se začne odvijati kronika, ki sestri iz Maroka – kot njuno mater – odpelje v Francijo. Krasen primer trilogije, v kateri je pisateljica življenje svoje družine spremenila v romaneskni epos.
