(KNJIGA TEDNA) Leïla Slimani: S seboj bom odnesla ogenj

Francosko-maroška pisateljica Leïla Slimani (1981) se je mednarodno prebila z napetim in srhljivim romanom Uspavanka iz leta 2016, v katerem varuška umori otroka. Zanj je prejela Goncourtovo nagrado. Namesto da bi nadaljevala v podobnem slogu, se je lotila ambicioz­nejšega projekta, saj se je odločila literarizirati prigode več generacij svoje družine.

Mladinska knjiga; Prevedla: Saša Jerele

Po Deželi drugih in Glejte, kako plešemo smo zdaj dobili še sklepni del trilogije, v katerem avtorica prepleta zgodovino svoje rodne in tudi sedanje domovine in vanjo umešča tako svoje prednike kot sebe. S seboj bom odnesla ogenj se namreč začne s prvoosebno izpovedjo Mie Daud, pisateljice, ki se v času pandemije sooča z možgansko meglo in konfuznostjo spomina, zaradi česar ne zmore pisati romana, psiholog pa ji svetuje, naj možgane razbremeni, saj se bodo spomini sprostili le tako. Potem nas zgodba odnese nazaj, v čas, ko je Mia še majhna in tik pred tem, da dobi sestrico Ines, saj je mati visoko noseča, pred nami pa se začne odvijati kronika, ki sestri iz Maroka – kot njuno mater – odpelje v Francijo. Krasen primer trilogije, v kateri je pisateljica življenje svoje družine spremenila v romaneskni epos.