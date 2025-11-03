Knjiga tedna: Sanje so večne, izbrane pesmi Ferija Lainščka

Feri Lainšček: Sanje so večne (Izbrane pesmi)

Vikendova ocena: 5 (od 5)

FOTO: Cankarjeva založba

Sezona darilnih in prazničnih knjig se začenja in ena od prvih te dni je gotovo knjiga izbranih pesmi Ferija Lainščka Sanje so večne.

Čeprav je avtorjevo ime tradicionalno povezano z njegovo romanesk­no produkcijo, je Lainšček izjemno plodovit tudi kot pesnik, saj je do zdaj (kdaj tudi v soavtorstvu) objavil že devetnajst pesniških knjig (Sanje so večne je torej dvajseta), pri čemer je kaka od njih postala ne samo zimzelena zbirka ljubezenskih pesmi (recimo Ne bodi kot drugi), temveč se je uvrstila tudi med najbolj prodajane knjige.

V zlato odeta knjiga Sanje so večne prinaša izbor iz približno 35-letnega avtorskega opusa, ki ga zaznamuje opevanje ravnic, dvojine in ljubezni, pesmi s prepoznavno metaforiko in izrazito čustveno noto pa bralca – še posebej v tem jesenskem času – lahko ponesejo v stanje navdihujoče in čuječe zamaknjenosti. Verz za pokušino: »Ti veš, da najinih konjev ljubezni ne bo mogoče nikoli ujeti. Ostali bodo za zmeraj v stepi. Divji, prosti in lepi.« Srčne pesmi za tiste, ki so blizu vašemu srcu!

Izdala: Cankarjeva založba.