Umetna inteligenca skrajšuje čas med odkritjem ranljivosti in poskusom napada. Napadalcem lahko pomaga pri pregledovanju kode, raziskovanju tarč in pripravi prepričljivejših lažnih sporočil. Microsoft že opaža uporabo umetne inteligence v različnih fazah kibernetskih operacij. Enaka orodja pa lahko varnostnim ekipam pomagajo pri odkrivanju napak in obrambi.

Posebno tveganje predstavljajo AI-agenti, ki lahko poleg odgovarjanja uporabljajo orodja, berejo datoteke ali izvajajo ukaze. Če jim napadalec podtakne navodilo — temu pravimo prompt injection — jih lahko poskuša pripraviti do dejanj, ki jih uporabnik ni želel. Microsoftovi raziskovalci so pokazali, da lahko ranljivosti v nekaterih ogrodjih za agente v določenih okoliščinah vodijo celo do izvajanja kode na računalniku. To ne velja za vsak AI-agent: tveganje je odvisno tudi od njegovih dovoljenj in zaščit.

Umetna inteligenca torej ne spreminja le načina napadov, temveč tudi obrambo. Ker lahko nekatere korake avtomatizira in pospeši, postajata pravočasno posodabljanje sistemov in premišljeno omejevanje dostopa še pomembnejša.