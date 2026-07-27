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    Ko dobronamerne besede staršev pri mizi otroka zaznamujejo za vse življenje

    Opozarjanje na kalorije, težo in videz otroka ne spodbuja vedno zdravih navad. Posledice so lahko dolgotrajne.
    Otrok, ki se začne bati, da bo pojedel »preveč«, lahko hrano ves dan nadzoruje, se ji odpoveduje ali jo razvršča na dovoljeno in prepovedano. Takšno omejevanje ustvari začarani krog, čeprav so starši želeli doseči ravno nasprotno. Foto: Shutterstock
    Galerija
    Otrok, ki se začne bati, da bo pojedel »preveč«, lahko hrano ves dan nadzoruje, se ji odpoveduje ali jo razvršča na dovoljeno in prepovedano. Takšno omejevanje ustvari začarani krog, čeprav so starši želeli doseči ravno nasprotno. Foto: Shutterstock
    Barbara Kotnik
    27. 7. 2026 | 09:05
    1:45
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    Starši želijo otroke praviloma spodbuditi k zdravemu življenju, zato jih opozarjajo na sladkarije, kalorije, telesno težo ali potrebo po več gibanja. Toda tudi dobronamerna pripomba lahko otrok razume kot sporočilo, da je z njegovim telesom nekaj narobe. Besede, izrečene mimogrede pri kosilu ali nakupovanju oblačil, se mu lahko vtisnejo v spomin precej močneje, kot se odrasli zavedajo.

    Ameriška zakonska in družinska terapevtka ter specialistka za motnje hranjenja Alli Spotts-De Lazzer opozarja, da pogosto komentiranje hrane, videza in kilogramov ne vodi nujno v bolj zdrave navade. Pri nekaterih otrocih lahko poveča nezadovoljstvo s telesom, obremenjenost s prehranjevanjem in občutke sramu, vpliva pa lahko tudi na njihov poznejši odnos do hrane in lastnega videza. Še posebno močno jih lahko prizadenejo besede bližnjih oseb, od katerih pričakujejo sprejetost, razumevanje in varnost.

    Kako naj se torej starši odzovejo, ko jih skrbi otrokova prehrana ali telesna teža? Katere na videz nedolžne pripombe je bolje zadržati zase in kako pogovor usmeriti v zdravje, ne da bi pri otroku vzbudili občutek krivde? Nasvete strokovnjakinje preberite na Onaplus.si.

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