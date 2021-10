Ko mrkne facebook

Pri Facebooku se hvalijo z 2,89 milijarde aktivnih vsakomesečnih uporabnikov, če k temu dodamo še tiste z drugih omrežij v Zuckerbergovem osončju, je bilo prizadetih še veliko več ljudi. V kalifornijskem Menlo Parku so v incidentu, ki ga pripisujejo napačnim programom, izgubili sto milijonov dolarjev neposrednih dohodkov in 47 milijard dolarjev borzne vrednosti. Vse to bodo lahko nadomestili, saj smo med nezaželenim mrkom prepoznali prijetne plati spletne povezanosti. O prijateljih in sorodnikih vemo veliko več kot prej, kadar se počutimo osamljene, komu pošljemo sporočilo, kadar se želimo pohvaliti z večerjo, jo poslikamo in objavimo fotografijo.

Moralno bankrotirano podjetje in grožnja demokraciji

Facebookov Mark Zuckerberg tse mora braniti ostrih obtožb. Foto Erin Scott/Reuters

Politični in ideološki spopad

Newyorška kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez glasno zagovarja zamisel, da bi Facebook razbili na dele. Foto Yuri Gripas/Reuters

Nikjer pa ni zapisano, da bi se to moralo dogajati le na facebooku, in največjemu družbenemu omrežju sveta se napovedujejo nove nevarnosti. Nekdanja zaposlenaga je v začetku tedna pred ameriškim kongresom obtožila zavestnega širjenja dezinformacij v škodo otrok, najstnikov in drugih. Zaradi astronomskih dobičkov naj bi ignorirali ali celo sami poslabševali jasna znamen­ja, da družbena omrežja mladim dekletom poslabšujejo samopodobo.»Vedo, da rangiranje na podlagi algoritmov ljudi dlje časa ohranja na spletnih straneh in tako pridobijo več denarja!« je obtoževala svetlolasa podatkovna inženirka, Facebook še spodbuja nasilje in je grožnja demokraciji, saj njegov sistem umetne inteligence menda ni preveč učinkovit pri prepoznavanju so­vražnega govora. »Zuckerberg, čas vašega prežanja na otroke se izteka!« je voditelja »moralno bankrotiranega« podjetja, ki se je raje kot na pričevanje v kongres odpravil na svojo jahto na Havajih, svaril demokratski senator, predsedujoči pristojnega senatnega pododboraje govoril o trenutku v slogu »velikega tobaka« v drugi polovici dvajsetega stoletja, ko so Američani obračunavali z velikimi pro­izvajalkami cigaret.Mark Zuckerberg je dal prek svojih ljudi vedeti, da prej pri Googlu in Pinterestu zaposlena Frances Haugen v njegovem podjetju nikoli ni bila na dovolj visokem položaju, da bi imela vpogled v poslovno in drugo odločanje, sicer pa tudi sam soglaša z nujnostjo reguliranja njegovega in drugih družbenih omrežij. A če je mislil, da se bo s tem vihar polegel, se je zmotil. Facebook se je znašel v vrtincu nepomirljivih ameriških političnih in ideoloških razkolov in demokratsko senatorko slovenskih koreninje že zanimalo, ali je pred januarskim vdorom privržencev prejšnjega republikanskega predsednikav kongres zmanjšal varovala za razpošiljanje dezinformacij. Newyorška kongresnicaglasno zagovarja zamisel, da bi Facebook razbili na dele.Na desnem polu ameriške politike vidijo Frances Haugen, ki naj bi demokratki iz Queensa darovala denar, manj kot žvižgačico in bolj kot instrument demokratov. Z napadi na Facebook in domnevne lažne novice, objavljene na njegovem omrežju, naj bi ti prikrivali svojo lastno zaroto za kronanje predsedniške kandidatkeleta 2016 pred demokratičnim socialistomin tudi zato jim naj ne bi zadostovalo Zuckerbergovo sodelovanje pri spletnem in medijskem ignoriranju spornega delovanja, sina demokratskega prvaka iz leta 2020 in sedanjega predsednika ZDA. Nekateri ameriški konservativci verjamejo, da hočejo demokrati z družbenih omrežij zbrisati vse njihove glasove.Politični in ideološki spopad okrog Facebooka se bo nadaljeval najpozneje po vrnitvi Marka Zuckerberga s križarjenja in spet je slišati predloge za ukinitev člena 230 ameriške zakonodaje o komunikacijski etiki, ki spletna omrežja ščiti pred tožbami bolj kot običajne medije. Za pomoč najstnikom, ki jih takšni ali drugačni algoritmi še posebej prizadenejo, številni strokovnjaki že zdaj predlagajo večji nadzor staršev nad spletnimi aktivnostmi otrok.V razgretem ameriškem političnem ozračju pa tudi to ni več nesporno, saj je slišati celo predloge za posredovanje zveznega preiskovalnega urada FBI na sestankih šolskih uprav, ki so vse bolj vroči, ker nekateri starši nasprotujejo »prebujenim« šolskim načrtom. V šolskih knjiž­nicah je vse več knjig s prikazi spolnih dejanj, tudi pedofilskih, so se nedavno pritoževali na zasedanju uprave javnih šol virginijske občine Fairfax. Že prej je izbruhnil vihar zaradi zagovarjanja prirojene krivde vseh belcev za ameriško rasistično preteklost. V takšnem ozračju na družbenih omrežjih, ki že po definiciji spodbujajo razprave, ni mogoče pričakovati le fotografij doma pečenih potic in sprehodov ob morski obali, ampak se bodo spori zaostrili za vse in ne le za ameriške uporabnike.