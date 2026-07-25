Ko umorijo tvojega sodelavca, veš, da ni poti nazaj

V prvih dveh delih reportaže iz Rige sem pisal o zapletenem položaju novinarjev, ki so po Putinovem napadu na Ukrajino zapustili Rusijo in se ustalili v latvijski prestolnici. Finančne težave in občutek, da ni mogoče ničesar spremeniti, so njihovi stalni spremljevalci. Ne preseneča, da številni razmišljajo o menjavi poklica. Ruski in litovski mediji so pred leti obširno poročali o zanimivem primeru poklicne transformacije. V središču zgodbe je bil odvetnik Mihail Benjaš, ki je v Rusiji zastopal protestnike, aktiviste in pogodbenike, ki niso hoteli sodelovati pri napadu na Ukrajino. Ruske oblasti so ga označile za tujega agenta in mu odvzele odvetniško licenco. Benjaš je odšel v Vilno in si v treh dneh po prijavi na zavodu za zaposlovanje našel delo – kot vodovodar. Za Radio Svoboda je ...