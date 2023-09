Kolektor z Axpom podpisal pogodbo o nakupu elektrike

Idrijski Kolektor in švicarski Axpo sta podpisala dolgoročno pogodbo o nakupu električne energije (PPA) za obnovljivo energijo. Gre za prvo tovrstno pogodbo, ki jo je Axpo sklenil v Sloveniji, in njihov zadnji posel v Jugovzhodni Evropi.

V skladu z desetletno pogodbo bo Axpo zagotovil dolgoročno fiksno ceno za do 0,2 teravatne ure (Twh) električne energije za podjetja skupine Kolektor Mobility v Idriji, hčerinsko podjetje Kolektor sETup pa bo zagotovilo fizično oskrbo z energijo.

Posel je pomemben mejnik za Kolektor sETup. Z njim se podjetje namreč uveljavlja kot vodilni posrednik in specialist na področju PPA. Ta širitev vključuje obsežen nabor storitev, s katerimi bodo v podjetju ustvarjali dodano vrednost in brez težav premeščali morebitne vrzeli med proizvajalci in potrošniki. Storitve vključujejo pravno svetovanje, strokovno znanje in vpoglede s področja trženja, zagotavljanje fizične preskrbe z električno energijo, storitve izravnave in strokovne zmogljivosti združevanja.