Kolosej zaprli, jeseni prihaja Odiseja

Ljubljanski Kolosej z današnjim dnem zapira svoja vrata, so sporočili na družbenih omrežjih in svoji spletni strani. Kolosej je v ljubljanskem trgovskem središču BTC deloval 22 let. Ivo Boscarol, novi lastnik poslovne stavbe v BTC, bo do jeseni pripravil nov program, je povedal za siol.net. Objekt bodo preimenovali v Odisejo.