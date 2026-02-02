Konopljo znova potisnili v predvolilni čas

Sestanek o medicinski rabi konoplje s stroko, od Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke do ministrstev za zdravje in notranje zadeve, naj bi v kabinetu predsednika vlade izpeljali februarja. Zakon o omejeni osebni rabi pa so poslali v pregled Evropski komisiji, ki je zaradi uskladitve predloga z evropsko zakonodajo odložila rok za uveljavitev zakona do 2. februarja. Tako se vprašanje konoplje znova seli v izrazito predvolilni čas.

Zakon o medicinski rabi konoplje je sprejet, a še ne velja v celoti.