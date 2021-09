Kopališče, na katerega so Ljubljančani že skoraj pozabili

Po stečaju papirnic je kopališče prešlo v zasebno last, leta 2007 pa je prenehalo delovati. FOTO: Mavric Pivk

Vhodno ploščad so premaknili prečno med glavni objekt v obliki črke L in severni servisni objekt prav zato, da bi zastrli pogled na degradirano območje. FOTO: Računalniški prikaz Gužič Trplan arhitekti

Na zunanjem kopališču bodo tako kot nekdaj na delavskem kopališču Vevče trije bazeni, olimpijski, otroški in bazen za neplavalce, uredili bodo otroško igrišče, igrati pa bo mogoče tudi odbojko na mivki in namizni tenis. FOTO: Računalniški prikaz Gužič Trplan arhitekti

Topla voda, ob sobotah ples Kopališče Vevče je ustanovila Papirnica Vevče, njegov namen pa je bilo zagotoviti vodo, če bi v papirnici zagorelo, in rezervoarji v obliki bazenov so bili za ta namen idealna rešitev. Zgradili so tri bazene: poleg olimpijskega (50 x 22 metrov) in manjšega (12,5 x 33 metrov) še otroški bazen. Kot je časnik Ljudska pravica poročal septembra 1947, so kopalni bazen za otroke zaposlenih delavcev in nameščencev Papirnice Vevče tako kot, denimo, menzo zgradili iz sredstev sklada vodstva. Za ogrevanje bazenov so izkoriščali odvečno vodo iz papirnice, kopališče pa je bilo precej popularno tako za organizacijo različnih športnih dni in plavalnih tečajev kot tudi za dnevne obiskovalce. Včasih jih je bilo tudi tri tisoč in več, med drugim še navaja zapis v natečajni nalogi za prenovo o zgodovini tega območja. Da so z ogrevano vodo očitno prej lahko začenjali tudi kopalno sezono, pa priča oglas v našem časopisu 23. maja 1965: »Topla, čista voda 25 stopinj Celzija. Bife, ob sobotah ples, vstopnina zmerna. Kopališče bo odprto vsak dan od 13.-18. ure, po 15. juniju pa od 9. -19. ure.«

Veliko lesa in naravnih materialov

Tako bo novi kompleks videti z Ljubljanice. FOTO: Računalniški prikaz Gužič Trplan arhitekti

ℹKopališče Vevče

Območje kopališča: skoraj 11.000 metrov

Idejna zasnova prenove: Gregor Trplan, Mojca Gužič Trplan (Gužič Trplan arhitekti)

Obsega: tri zunanje bazene, en notranji, igrišče za otroke, za odbojko na mivki, namizni tenis, košarkarsko igrišče, wellness, lokal, manjšo telovadnico

Vrednost projekta: okoli 12 milijonov evrov (z DDV)

Zaključek projekta: 2023

Medtem ko se projekt prenove ljubljanskega kopališča Ilirija odmika že dve desetletji – zdaj poteka javno naročilo za izbor izvajalca, tako da naj bi bil projekt vendarle končan leta 2024 –, pa naj bi Ljubljančani že leto prej lahko zaplavali na prenovljenem kopališču Vevče, ki bo do tedaj zaprto že skoraj dve desetletji. Na mestni upravi ocenjujejo, da je v Ljubljani premalo javnih kopališč, zato so se tudi odločili za to investicijo. Na natečaju je kot najprimernejša zmagala rešitev biroja Gužič Trplan arhitekti.Kopališče, ki je bilo v prejšnjem stoletju eno najbolj obiskanih v mestu, je po stečaju papirnice prešlo v zasebno last in leta 2007 prenehalo delovati, kmalu je postalo zbirališče uživalcev drog, potem ko je na območju še zagorelo, so pogoreli ostanki nekdanje restavracije, garderob in tušev več let kazili podobo območja. Sanirali so ga šele leta 2016, dve leti zatem pa ga je odkupilo mesto in predlani razpisalo natečaj za njegovo prenovo.Zmagala je rešitev arhitektovin, ki sta pri umestitvi treh novih lahkih lesenih paviljonskih objektov sledila urbanistični zasnovi območja in geometriji parcele, predvsem pa sta jih želela čim bolj ograditi od degradiranega industrijskega območja in obiskovalcem omogočiti poglede proti prihodnjim na novo ozelenjenim zelenicam in nabrežju.»Zato kompleks proti cesti deluje zaprto, kar ni ravno običajno za kopališča, ki ponavadi sprejmejo obiskovalce z odprtim trgom. Vhodno ploščad smo premaknili prečno med glavni objekt v obliki črke L in severni servisni objekt prav zato, da bi zastrli pogled na degradirano območje. Ta ploščad, kjer bodo tudi klopi in morebitne prireditve na prostem, se bo nadaljevala v ozelenjeno rečno nabrežje, kjer je predviden manjši pristan za športna plovila. V pritlični severni servisni objekt so umeščeni prometna klančina, kolesarnica in čolnarna, na njegovi strehi pa bo košarkarsko igrišče,« je povzela soavtorica Mojca Gužič Trplan.Zasnovo bo zaokrožil manjši sanitarno-garderobni objekt še na južnem delu, ki bo zamejeval osrednjo obbazensko ploščad. Na zunanjem kopališču bodo tako kot nekdaj na delavskem kopališču Vevče trije bazeni, olimpijski, otroški in bazen za neplavalce, uredili bodo otroško igrišče, igrati pa bo mogoče igrati tudi odbojko na mivki in namizni tenis.Poleg zunanjih bazenov bo imelo prenovljeno kopališče Vevče tudi notranji bazen v glavnem objektu, ki bo odprt vse leto. Ker bo nekoliko globlji, bo primeren tudi za treninge vaterpolistov ter sinhronih plavalcev, v glavnem objektu bodo delovali še center dobrega počutja z različnimi savnami, gostinski lokal in manjša telovadnica, poleg servisnih prostorov bodo umeščene tudi pisarne uprave. Kopališče naj bi v toplejši polovici leta lahko naenkrat sprejelo skoraj tisoč obiskovalcev, v zimskem času pa do tristo. Ti bodo lahko parkirali tudi v podzemni garaži, kjer bo 65 parkirnih mest.Kot priznavata sogovornika, ki sta se s projektiranjem notranjih bazenov srečala že pri hotelu Špik v Gozd Martuljku pred dobrim desetletjem, pozneje pa tudi pri prenovi bazenskega kompleksa v Termah Portorož, je te vrste gradnja dokaj zahtevna in kompleksna, so si pa ti trije projekti popolnoma različni tako po programu kot po pričakovanjih investitorjev. Pri Vevčah je bilo še najtežje, kako s pravilno umestitvijo vseh programov odgovoriti na specifiko parcele.Novi kopališki kompleks na Vevčah se bo z izjemo kleti, ki mora biti zaradi visoke talne vode na tem območju iz vodotesnega armiranega betona, ponašal predvsem z veliko lesa in energetsko učinkovitostjo. Nadgradnja objektov bo iz masivnih križno lepljenih plošč, zaključni fasadni ovoj pa iz letev sibirskega macesna. V notranjosti bo vidna lesena obloga iz križno lepljene smreke, ki sta jo arhitekta predvidela, denimo, tudi pri večnamenskem medgeneracijskem centru z javno knjižnico in muzejem vezenin Vezenine Bled. Pri oblikovanju interierja kopališča pa bodo prevladovale naravne barve.V čem bo največja konkurenčna prednost Vevč pred nedavno prenovljeno Kolezijo in bodočo Ilirijo? »Kopališče Vevče bo imelo v primerjavi s kopališčem Kolezija nekoliko drugačen značaj pa tudi vsebino. Kopališče Vevče je primestno kopališče, in ne kopališče v urbanem mestnem središču, kakor je Kolezija, poleg tega bo odprto vse leto. Po celotni dolžini kompleksa se bo odpiralo na zelen obrečni prostor, ki bo v toplejši polovici leta poleg vodnih vsebin ter ležalnikov in pomičnih ležalnih ploščadi pod visokoraslimi drevesi nudil velike zelene površine tudi drugim obiskovalcem,« sta odlike povzela sogovornika.Ker reka Ljubljanica ločuje kopališče od teniških in nogometnih igrišč na vzhodnem delu reke, že razmišljajo, da bi jih v prihodnje povezali z brvjo čez Ljubljanico in tako za Ljubljančane ustvarili še večji prostor za kakovostno preživljanje prostega časa. Na mestni občini Ljubljana pa med športnimi projekti v tem investicijskem ciklu poleg kopališča Vevče in novega športnega centra Ilirija konec naslednjega leta načrtujejo izvedbo atletskega centra v Šiški na območju ŽAK z atletsko dvorano, pomožno dvorano za zimsko vadbo, dvorano s krožno tekaško stezo ter prenovljen glavni stadion, plezalni center na Viču, ki naj bi ga zgradili leta 2023, prizidavo Hale Tivoli z malo vadbeno hokejsko dvorano in dvorano za curling, teniški center v Tomačevem (v okviru javno-zasebnega partnerstva) ter popolno prenovo Hipodroma Ljubljana.