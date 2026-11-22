V mestu, kjer je v prvem krogu volitev politolog zbral 28, učiteljica pa 25 odstotkov glasov, bo odločalo predvsem vprašanje, kdo zna od države iztržiti več za Kranj. Razlika dobrih 600 glasov pomeni, da bodo o novem županu ali županji odločali tisti, ki prvega kroga niso videli kot prepričljivo ponudbo, soočenje pa razkriva, kako različno si kandidata predstavljata prihodnjih osem let razvoja tretje največje občine v državi. Od nelegalnega odlagališča v Tenetišah in cene vrtcev, ki danes pojedo več kot 15 odstotkov občinskega proračuna, do avtocestnega priključka Kranj sever, predvidenega šele za leti 2030 in 2031, se odpirajo vprašanja, kaj pomenijo njune odločitve za promet, kmetijska zemljišča, šolstvo in zdravstveni dom z okoli 550 zaposlenimi. Kje se prepletata načelnost in politična lojalnost, in kdo je v resnici bolj pripravljen reči državi »še«?