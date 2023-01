Ladja Zdravnikov brez meja rešila 85 migrantov

Ladja Geo Barents organizacije Zdravniki brez meja je v nedeljo in danes v mednarodnih vodah pri Libiji v dveh reševalnih operacijah rešila skupno 85 ljudi, ki jih bo prepeljala v mesto Taranto. Gre za prvo reševalno akcijo, potem ko je vlada v Rimu minuli teden zaostrila pravila za nevladna plovila, ki na morju rešujejo migrante.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je ladja operaciji izvedla na izrecno prošnjo Italije oziroma njenega nacionalnega centra za usklajevanje reševanja na morju.

Odlok, ki ga je vlada v Rimu sprejela prejšnji teden, sicer določa, da se morajo ladje takoj, ko rešijo prve ljudi, odpraviti v določeno pristanišče, ne da bi pomagale drugim ljudem na morju. Običajno namreč te ladje na eni misiji rešijo ljudi v stiski z več majhnih čolnov.

Poleg tega morajo migranti in begunci že na ladji povedati, ali želijo zaprositi za azil in v kateri državi članici Evropske unije, in nato izpolniti prošnjo.

Če bodo nove predpise kršili, kapitanom ladij grozijo visoke kazni do 50.000 evrov. Poleg tega bi lahko oblasti zaplenile ladje in jih zadržale v italijanskih pristaniščih.

Reševalne operacije nevladnih organizacij so že dolgo trn v peti politične desnice v Rimu. Novembra so skušali dvema ladjama prepovedati, da bi rešene ljudi pripeljali na kopno, v zadnjem času pa so ladjam z rešenimi migranti dodeljevali le zelo oddaljena pristanišča.

Italijanska vlada svoje ukrepe proti organizacijam utemeljuje s trditvijo, da spodbujajo nezakonite migracije in pomagajo tihotapcem v Sredozemlju. Nevladne organizacije medtem obtožbe odločno zanikajo.

Po podatkih notranjega ministrstva je leta 2022 v Italijo sicer prispelo približno 102.000 migrantov.