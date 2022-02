Lahko bi izkoristili Dončićevo zapuščino in zagon iz Tokia

V nadaljevanju preberite:

Aleksander Sekulić bo jutri praznoval 44. rojstni dan in se ponosno ozrl na opravljeno v 15 mesecih v vlogi selektorja moške košarkarske reprezentance. V tem času si je Slovenija priigrala mesto na letošnjem evropskem prvenstvu, se prvič uvrstila na olimpijske igre in v Tokiu le za las ostala brez kolajne, uspešno pa je vstopila tudi v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. Po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko jo zdaj čakata dva dvoboja s Finsko; prvi jutri ob 17.30 v Espooju. Kaj selektor pričakuje od novih izzivov, kaj od povratnikov v izbrani vrsti in kaj od novincev? Kaj meni o Fincih in koga bo pogrešal?