Lastna streha je svetinja, pa čeprav prevelika in predraga

Čim daljše bivanje starejših v lastnem domu dobro vpliva na njihovo dobro počutje in na psihofizično kondicijo, skriva pa tudi temnejšo stran. Prva od teh je neustrezna ureditev bivališča, predvsem gre za arhitekturne ovire, navajajo Kerbler, Sendi in Hrastova; druga je neustrezna lokacija bivališča, ki je (pre)daleč od storitev, tej se običajno pridruži osamljenost, sledi pa še ena huda težava: stroški vzdrževanja nepremičnine. Pri več kot petini so znašali celo tri četrtine skupnih prihodkov gospodinjstva. Ali pod črto: bivalne razmere starejših ljudi v Sloveniji za bivanje v starosti v številnih pogledih niso ustrezne. Torej, so zaključili avtorji, bi se morali čim prej lotiti razprave o standardih stanovanjske gradnje in o prehodu na gradnjo t. i. domov za vse življenje, kjer so bivalni prostori zasnovani tako, da upoštevajo potrebe uporabnika v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah. In če se te kakor koli spremenijo, so prilagoditve minimalne in z nizkimi stroški. Domovi za vse življenje so tista trajnostna oblika stanovanjske oskrbe starejšega človeka, ki bi jo bilo treba čim prej uvesti v Slovenijo, so opozarjali odločevalce.



n kaj raziskovalno-strokovni svetnik na Urbanističnem inštitutu dr. Boštjan Kerbler, ki z mag. Ajdo Šeme ravno zaključuje knjigo Koncept domov za vse življenje - izšla bo v začetku leta 2022 -, ugotavlja zdaj?