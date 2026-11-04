Lažni klic vašega otroka? Najprej pokličite nazaj.

Brezhibno sporočilo, znan glas ali prepričljiv video niso več zanesljiv dokaz, da je na drugi strani prava oseba.

Umetna inteligenca spletnih prevar ne naredi nujno povsem novih, jih pa naredi prepričljivejše. Phishing sporočila so lahko slovnično pravilna in napisana v tonu banke, podjetja ali sodelavca. Glasovni posnetki in videi lahko posnemajo ljudi, ki jih poznamo.

Zato pri denarju, geslih in osebnih podatkih preverite identiteto po drugem kanalu. Pokličite nazaj na znano številko, sami odprite bančno aplikacijo in ne klikajte povezave iz sumljivega sporočila. Uporabljajte različna gesla ter večfaktorsko prijavo.

Previdnost naj zbudi tudi nujnost. Če nekdo zahteva takojšnje nakazilo ali potrditev, se ustavite in preverite. Umetne inteligence vam ni treba obvladati; dovolj je, da ne verjamete samodejno vsemu, kar vidite, slišite ali preberete.