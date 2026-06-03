Le malo je manjkalo, da bi Slovenija ostala brez edine morske ribogojnice

Malo je manjkalo, pa bi Slovenija izgubila edino morsko ribogojnico v državi, saj je dosedanji večinski italijanski lastnik podjetje Valle Ca' Zuliani iz kraja Conselice načrtoval ukinitev ribogojnice Fonda iz Seče, odpustil je že zaposlene, hotel je razprodati sredstva, vso opremo in plovila. Slovenija bi bila še za korak manj usidrana na morju, še manj prehransko samozadostna in manj pomorska država. Novi lastnik, slovensko podjetje Go Rent iz Nove Gorice, je prevzelo 98-odstotni delež dosedanjega italijanskega lastnika v družbi Fonda.

Gojenje rib je postalo v zadnjih letih tudi v Italiji manj donosno (tudi tvegano), zato se je italijanski lastnik odločil, da s to dejavnostjo zaključi tudi v italijanskih ribogojnicah. Edino in tudi mednarodno ugledno slovensko morsko ribogojnico bi zaprli, če se manjšinska lastnika (sestra Irena Fonda in brat Lean Fonda) ne bi trudila poiskati nekoga, ki še verjame v pridelavo morske hrane. Novi lastnik je Valter Kobal iz Ajdovščine, ki je sicer lastnik dveh manjših podjetij (Go Rent se ukvarja s prodajo rabljenih vozil in izposojo vozil in Polyline, ki se ukvarja z ulivanjem izdelkov iz poliuretana). Novi lastnik razkriva, zakaj so se odločili za ribogojstvo, katere vrste rib bodo gojili in kako nameravajo odpraviti težave, ki so pestile prejšnje lastnike - od kraj rib do napadov plenilcev.