Leapmotor C10 in svojevrstni podaljševalnik dosega

Kitajski križanec leapmotor C10 REEV ima zanimiv pogon. Digitalizacija upravljanja ne prepriča.

Mlada kitajska znamka Leapmotor je v Evropi in Sloveniji prisotna že nekaj časa, v ponudbi so zdaj trije modeli, pri katerih prevladuje električni pogon. Edini, ki ima poleg električnega pogona še drugačno možnost, je večji križanec z oznako C10 in pristavkom REEV, kar je angleška kratica za električno vozilo s podaljševalnikom dosega. Nekaj podobnega priključnemu hibridu, a po svoje drugačnega. C10 REEV ima električni motor zadaj in bencinskega spredaj, v dnu vozila pa baterijski sklop. Slednji je manjši kot v popolnoma električni različici, a vendarle ne tako zelo majhen, zmogljivost je 28 kWh. Avtomobil oziroma zadnji kolesi vselej žene električni motor, bencinski po potrebi deluje le kot generator za potrebno električno energijo. V posodo za bencin gre 50 litrov. Če sta rezervoar in ...