Letališče v Hamburgu blokirano zaradi krize s talci

Letališče v nemškem Hamburgu je od sobote blokirano zaradi krize s talci. Oče, ki je oborožen, naj bi v avtomobilu zadrževal hčerko, v ozadju pa naj bi bil spor glede skrbništva, žena osumljenca je namreč prijavila ugrabitev otroka. Vsi leti so odpovedani.

Policisti se pogajajo z voznikom avtomobila, ki je okrog 20. ure prebil varnostno ogrado in zapeljal na območje, kjer so običajno parkirana letala. Policija je v izjavi sporočila, da je »v ozadju operacije spor glede skrbništva«. Osumljenec je po njihovih navedbah dvakrat z orožjem ustrelil v zrak in iz vozila odvrgel goreče steklenice.

V jutranjih urah so potrdili, da se operacija nadaljuje, zračni promet pa do nadaljnjega ostaja ustavljen. Policija kot dober znak ocenjuje dejstvo, da se oče že tako dolgo pogaja z njihovo ekipo policistov in psihologov. Računajo na dogovor.

Po poročanju časnika Bild je v incident vpleten 35-letni moški s turškim državljanstvom, otrok pa naj bi bila štiriletna deklica.