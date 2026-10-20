Liga NBA pozor: Luka Dončić bo strašljiv!

Luka Dončić je v Los Angeles prišel lažji, bolje pripravljen in z večjim vplivom kot kadarkoli doslej. Lakers so poletno prenovo moštva gradili tudi po njegovih željah, trener J. J. Redick pa je prepričan, da ima v rokah sestavljanko, iz katere lahko do junija nastane šampionsko moštvo. S tem so izginili tudi alibiji: pred 27-letnim Ljubljančanom je sezona, v kateri ne bo dovolj le polniti statističnih stolpcev, dokazati bo moral, da lahko kot prvi obraz franšize Lakers popelje med najboljše na Zahodu.

Kako visoko lahko poseže prenovljeni Los Angeles in zakaj stavnice bolj verjamejo Dončiću kot njegovemu moštvu? Tim McMahon, ki Slovenca spremlja še iz časov Dallasa, napoveduje, da bo »strašljiv«, v boju za MVP pa ga čakata predvsem Shai Gilgeous-Alexander in Nikola Jokić. Dončić ima ob sebi več strelcev, atletike in globine, kot jih je imel v prejšnji sezoni, vprašanje pa ostaja, ali je obramba dovolj dobra za napad na vrh. Prvi odgovori bodo prišli hitro, dokončni šele junija.