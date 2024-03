Ljubljano bodo zasedli kmetje

V zvezi z napovedanim prijavljenim torkovim shodom kmetov v Ljubljani je Refik Hodžić, policijski inšpektor oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Policijske uprave (PU) Ljubljana, danes vse udeležence in organizatorje shoda pozval, naj stališča izražajo »mirno, strpno, dostojanstveno in varno za vse«, naj preprečijo prenos nevarnih predmetov na shod in obveščajo javnost o vseh aktivnostih in poteku shoda. Upoštevajo naj tudi navodila policistov, ki bodo ob napovedanem shodu skrbeli za zagotavljanje varnosti, javnega reda in pretočnosti cestnega prometa, predvsem na vpadnicah v mesto Ljubljana.

Ker zaradi udeležbe traktorjev pričakujejo ovire v prometu na posameznih prometnicah v Ljubljani in njeni okolici, je pozval tudi voznike, naj bodo pri vožnji strpni, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in upoštevajo navodila policije, rediteljev in upravljavcev cest.

Odsvetujejo nepotrebne zastoje na cestah, ki jih uporabljajo tudi interventne službe, namenjene reševanju. Onemogočanje vožnje tem vozilom pomeni ogrožanje življenj posameznikov, je poudaril Hodžić.