Ljubljanski policisti prijeli več storilcev kaznivih dejanj

V zadnjem tednu je bilo veliko policistov napotenih na poplavna območja, kjer še naprej opravljajo naloge varovanja premoženja. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, dobro sodelujejo z občani, vsakodnevno prejemajo informacije, s katerimi lahko učinkovito preprečujejo kazniva dejanja. »Vsekakor pa so storilci kaznivih dejanj še kako aktivni tudi na območjih, ki jih neposredno niso prizadele poplave in kjer policisti opravljajo redno delo pri skrbi za javno varnost in preprečevanje kriminalitete.«

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta včeraj ponoči dve osebi poskušali vlomiti v gostinski lokal na območju Tacna. Policisti so ob prihodu na kraj tam izsledili 22 in 33-letnika, ki sta vlamljala v lokal, vendar so jima policisti dejanje preprečili.

V istem času so policisti na Grosuplju pri obhodu terena opazili 21 in 38-letnika, ki sta vlomila v parkirano osebno vozilo in iz njega odtujila gotovino. Oba sta bila pridržana za nujno potreben čas, zoper njiju pa bo podana kazenska ovadba.

V zgodnjih jutranjih urah so bili obveščeni o sumljivem dogajanju pri stanovanjski hiši v Mostah, kjer so policisti zalotili 41 in 55-letnika, ki sta ravno zapuščala hišo, v katero sta vlomila. Iz hiše sta odtujila kar nekaj nakita, ki pa je bil vrnjen lastnikom. V petek so moščanski policisti takoj po izvršitvi ropa, kjer je storilec z nožem zahteval vrednejše stvari, izsledili mladoletnega storilca v neposredni okolici. Danes ponoči pa so pri vlomu v gostinski objekt v centru mesta zalotili dve mladoletnici

Policisti se občankam in občanom zahvaljujejo za posredovane informacije in pozivajo, da jim zaznana sumljiva ravnanja sporočijo na interventno številko policije 113.