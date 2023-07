Ljudje so si začeli malico nositi v službo

V nadaljevanju preberite:

Ni pa treba biti ekonometrik niti ekonomist, da to ugotoviš. Dovolj je obisk trgovine in pogled na cene na trgovskih policah ali pa odhod v gostilno na malico. Ta se je s štiri do šest evrov podražila na osem do deset, odvisno pač, kje ste in kaj si zanjo privoščite. Če vprašate gostince, bodo rekli, da se je podražilo vse, z delovno silo vred, in da so pri dvigih celo zadržani, a dejstvo je, da so si ljudje hrano (znova) začeli nositi v službo.