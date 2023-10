Londonsko letališče Luton zaradi požara začasno prekinilo promet

Londonsko letališče Luton je danes začasno prekinilo ves zračni promet do popoldneva, saj je na območju parkirne hiše izbruhnil obsežen požar. Pet ljudi so prepeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša prioriteta ostajata podpora nujnih služb ter varnost naših potnikov in zaposlenih. Zato smo se odločili, da začasno prekinemo vse polete,« so sporočili z letališča. Predvidoma bo promet prekinjen do 15. ure po lokalnem času (16. ure po srednjeevropskem času). Potnikom so odsvetovali prihod na letališče, saj je dostop omejen.

Omejitev prometa bo predvidoma vplivala na okoli 25.000 potnikov.

Na terminalu 2 je v tretjem nadstropju parkirne hiše v torek zvečer izbruhnil požar, del poslopja se je porušil. Gasilci požara še niso spravili pod nadzor.

Štiri gasilce in zaposlenega so morali prepeljati v bolnišnico, še pet ljudi so zdravstveno oskrbeli na letališču.

Preiskava vzroka požara še poteka. Luton je eno od šestih večjih letališč v okolici britanske prestolnice. Tu pristajajo večinoma nizkocenovne letalske družbe. Lani so imeli okoli 13 milijonov potnikov.