LPP s ponedeljkom podaljšuje linijo 10 in uvaja poletni vozni red

Ljubljanski potniški promet (LPP) s ponedeljkom podaljšuje linijo 10 na relaciji Podgrad–Besnica in dodaja nova postajališča. Hkrati uvaja poletni vozni red in ukinja nedeljsko linijo 27K, so sporočili iz tega javnega podjetja.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se za podaljšanje linije 10 na vzhodnem delu Ljubljane odločili v okviru sprememb in optimizacije linij, pa tudi na željo potnikov. »S tem bomo zagotovili še večjo pokritost omrežja,« so podčrtali.

Na liniji bodo vzpostavljena postajališča Ostrovrhar, Hlebš, Tinčk in Besnica obračališče. Prav tako se na liniji 26 vzpostavlja novo postajališče Baron, so dodali.

Na trasi linij 5 in 9 bo medtem s ponedeljkom na Pesarski cesti, med postajališčema Emona in končnim postajališčem Štepanjsko naselje, uvedeno novo postajališče Nussdorferjeva.

S ponedeljkom začne veljati tudi poletni vozni red. Z uvedbo poletnega voznega reda se zaradi majhnega števila potnikov ukinja nedeljski in praznični vozni red linije 27K med Bavarskim dvorom v središču prestolnice in kopališčem Atlantis na območju BTC, so še pojasnili v LPP.