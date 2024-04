Lufthansa sklenila plačni dogovor še s kabinskim osebjem

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je s sindikatom Ufo sklenil dogovor o plačah kabinskega osebja, s tem pa končal dlje časa trajajoča nesoglasja, zaradi katerih je v minulem obdobju bilo več stavk in posledično odpovedi številnih letov. Strani sta kolektivno pogodbo sklenili za obdobje treh let, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kot so danes sporočili iz sindikata, dogovor, ki bo veljal do konca leta 2026, predvideva zvišanje plač za 19.000 zaposlenih za 17,4 odstotka, in sicer v treh fazah. Hkrati kabinskemu osebju prinaša enkraten inflacijski dodatek v višini 3000 evrov. Sporazum morajo sicer potrditi še člani Ufa.

Sindikat je sprva zahteval 15-odstotno zvišanje plač v 18 mesecih. Skladno z dogovorom pa se bodo plače do 1. maja letos povišale za osem odstotkov, do 1. marca 2025 za dodatnih pet odstotkov, do 1. marca 2026 pa za še tri odstotke.

Zaradi nesoglasij je kabinsko osebje Lufthanse v minulem obdobju večkrat stavkalo, zadnjič 12. marca. Posledično so bili odpovedani številni leti.

Lufthansa je sicer tik pred velikonočnimi prazniki dosegla sporazum tudi s sindikatom Verdi, ki zastopa njeno letališko osebje. Dogovor, dosežen s pomočjo mediacije, je podprlo 94,5 odstotka članov sindikata.

Piloti tega pomembnega evropskega letalskega prevoznika imajo že nekaj časa veljavno kolektivno pogodbo.

Je bil pa s pomočjo mediatorjev prejšnji teden dosežen tudi kompromis glede plač z letališkim varnostnim osebjem, zaposlenim pri zasebnih pogodbenikih nemških letališč. Tudi to osebje je ob velikem nezadovoljstvu s svojimi prejemki v preteklosti organiziralo več stavk.