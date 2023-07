Luka Koper z novo parkirno ploščadjo

V zaledju tretjega bazena smo pred dnevi sklenili eno pomembnejših investicij na segmentu avtomobilov v Luki Koper. S simboličnim prerezom traku smo danes na Terminalu za avtomobile predali v uporabo nove površine za skladiščenje dodatnih 3.500 vozil. Vrednost gradbenih del je znašala 5,3 milijona evrov, celotne naložbe pa 7,3 milijona evrov, so sporočili iz Luke Koper

Pospešeno izvajanje naložb je v luči zagotavljanja dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin ter nemotenega pristaniškega procesa ena ključnih usmeritev družbe, je potrdila predsednica uprave Nevenka Kržan: »Zagotovo so pospeševanje investicij, razvoja in zaposlovanja prioritete uprave. Pomembno je dodati, da bomo lahko uspešni le, če bomo sodelovali, se pogovarjali in se poslušali. Pred nami so dobri časi, novi posli, mi kot uprava moramo poskrbeti, da bomo vzpostavili pogoje, da bodo ti posli izpeljani v korist vseh deležnikov – zaposlenih, okolice in delničarjev.«