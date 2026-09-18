Mesec navedbe o kokainu pripisal umazani županski tekmi

Sokoordinator Levice Luka Mesec je obtožbe glede uživanja kokaina s strani Dušana Smodeja, nekoč vodje društva in festivala Fotopub, zoper katerega je aktivna obtožnica zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, pripisal uverturi v umazano župansko tekmo v Ljubljani.

»Ne bom pustil, da me z lažnimi obtožbami spravijo ob živce,« pravi. Spomnil je na nasprotne Smodejeve izjave izpred nekaj let. Te so bile po njegovih besedah resnične, zato se sprašuje, čemu jih je Smodej spremenil.

»Fantazije in načrtne laži«

»Preden sem se odločil, da kandidiram za župana Ljubljane, sem bil z več strani posvarjen, naj se pazim, da bodo to umazane volitve, da se me bodo lotili z vsemi možnimi diskvalifikacijami in diskreditacijami, ker je interesov enostavno preveč, da bi pustili človeku, ki prihaja iz edine stranke brez afer, da postane bodoči ljubljanski župan,« je dejal v današnji izjavi v DZ.

Smodej je Mesca obtožil uživanja kokaina v pogovoru za portal Info360.

Mesec pa je v današnjem odzivu med drugim spomnil na izjave Smodeja izpred nekaj let, ko je za oddajo Tarča na Televiziji Slovenija dejal, da sicer prvaka Levice pozna, a da se nikoli nista družila, še manj pa skupaj uživala kakršnekoli prepovedane droge. Tedaj je po besedah Mesca govoril resnico.

»Moje vprašanje je, zakaj danes spreminja te izjave. Jih mogoče zaradi tega, ker mu zmanjkuje denarja in ker je tik pred tem, da bo obsojen na sodišču, jih morda zaradi kakšnih dogovorov z desno oblastjo ali kakšnih pritiskov?« se je ob tem vprašal Mesec.

Na novinarska vprašanja po izjavi ni odgovarjal

Znova je ponovil, da je bil v Fotopubu le na razstavi, od tedaj obstaja tudi večkrat objavljena fotografija. »Vse ostalo pa so fantazije in načrtne laži,« je zatrdil. Obenem je ocenil, da se slovenska politika »na žalost spreminja v močvirje lažnih obtožb, insinuacij, diskvalifikacij, ki delujejo po kopitu stokrat ponovljena laž postane resnica«.

Kot je še dejal, je pričakoval, da bo tekma za županski stolček v Ljubljani, v katero se je podal, umazana, saj je sam od vstopa politiko že »12 let marsikomu trn v peti«. »Predvsem pa sem trn v peti najbolj umazanim delom slovenske desnice,« je dodal in pri tem s prstom pokazal na predsednika SDS in premiera Janeza Janšo ter predsednika Resnice in DZ Zorana Stevanovića, ki sta po njegovih besedah »za medijskim omrežjem, ki danes objavlja ta intervju«.

Tako je prepričan, da gre za organiziran in načrten poskus diskreditacije. A kot je zatrdil, se ne pusti, saj ga tako poskušajo zlomiti že več kot 10 let. »Z dvignjeno glavo grem v županske volitve,« pravi Mesec.

Na novinarska vprašanja po izjavi ni odgovarjal.