Luka Podlogar od danes predsednik uprave NLB Skladov

Z današnjim dnem, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij, funkcijo predsednika uprave NLB Skladov prevzema Luka Podlogar, član uprave pa ostaja Blaž Bračič, so sporočili iz NLB Skladov. Luka Podlogar je ob nastopu funkcije predsednika uprave NLB Skladov povedal: »Zelo sem vesel in ponosen, da sem se pridružil izjemni ekipi predanih in strokovnih sodelavcev. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti nadzornemu svetu za izkazano zaupanje. Dosedanje uspešno delo in robusten portfelj nam omogočata zdrave temelje za nadgradnjo poslovanja in realizacijo ambiciozne poslovne strategije. Naše obstoječe in bodoče stranke lahko odslej pričakujejo dodatne produkte ter še bolj prilagojeno individualno obravnavo.«

NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji in tudi največja družba za upravljanje po skupnih sredstvih v upravljanju. Družba ohranja svoj vodilni položaj na trgu in priljubljenost, saj kontinuirano dosega najvišja vplačila na trgu, leto 2022 pa je družba sklenila z 39,14-odstotnim tržnim deležem.