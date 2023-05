Luxair in To Montenegro s prijavo na razpis za subvencije

Na razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije sta se v prvem roku, ki je potekel prejšnji teden, prijavila luksemburški letalski prevoznik Luxair in črnogorski To Montenegro. Kot so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo, bo končna odločitev o upravičenosti do pomoči znana po strokovnem pregledu formalno popolnih vlog.

V okviru programa za izboljšanje letalske povezljivosti sta letos predvideni objavi še dveh razpisov, in sicer julija in novembra.

Predmet razpisa je dodelitev subvencij letalskim prevoznikom za začetek obratovanja novih prog za prevoz potnikov na slovenska letališča. Letalske proge, upravičene do sofinanciranja, so določene v programu za večjo letalsko povezljivost, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo oblikovalo z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Za katere destinacije so prijave, niso razkrili.

Prednostne destinacije so Dunaj, Bruselj, København, Skopje, Atene, Praga, Madrid, Berlin, Amsterdam, Helsinki.