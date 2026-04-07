Mali jeep, ki ga ne ustavi razriti kolovoz

Jeep avenger ima lahko tudi koristen štrikolesni pogon.

Jeep avenger je na trgu že nekaj časa. Avtomobil, ki je nekoč osvojil evropski naslov, je koncern Stellantis sprva ponudil kot povsem električnega ali pa z dobro znanim malim hibridnim pogonom. Tega so nadgradili v štirikolesnega, v pričujoči opremski izvedbi north face pa je bil še bolj robustno športno opravljen. Takšen avenger je nekoliko bolj oddaljen od tal (22 cm), ima bolj terenski vstopni in izstopni kot. Hibridni pogon, ki v osnovi združuje 1,2-litrski bencinski trivaljnik (moč 107 kW/145 KM) in električni motor spredaj, ima dodan še električni motor zadaj. Z vsem tem je pripravljen za slabe vozne razmere, brez težav je zmogel tudi precej razrit in dokaj strm kolovoz. Verjetno bi pripeljal še kam, a nismo poskušali preveč. Ima še nekaj voznih programov, za vožnjo po snegu, ko se ...