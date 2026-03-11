Marko Brezigar: Vlak se bo po novem tiru peljal kot po maslu (video)

V studiu Dela smo gostili direktorja družbe 2TDK Marka Brezigarja, dobrega poznavalca investicij v železniško omrežje, ki je vrsto let vodil projekte tudi pri Slovenskih železnicah. Z njim smo se pogovarjali ob pomembnem mejniku projekta drugega tira: na novi progi med Divačo in Koprom so položeni tiri in po njih že lahko vozi vlak s Krasa do morja. Slavnostno bo otvorjen danes.

»To je zgodovinski dogodek za Slovenijo. Takšni projekti se ne dogajajo pogosto, ne pri nas ne v Evropi,« je dejal. Proga je dolga 27 kilometrov, od tega je kar 20 kilometrov predorov, skupaj pa je bilo zgrajenih več kot 37 kilometrov predorskih cevi. V petih letih so zgradili več predorov, kot so jih vseh na cestah od osamosvojitve dalje.

»Gradimo pravzaprav gorsko progo – na kratki razdalji se s 430 metrov nadmorske višine spustimo na morsko gladino,« pojasnjuje Brezigar. Posebnost je tudi tir na togi podlagi v vseh predorih.

Zakaj bo vožnja bolj udobna?

»Pri nas polagamo tire po sistemu Rheda 2000. Pragovi se najprej postavijo na svoje mesto, nato pa se celotna konstrukcija zalije z betonom. Tako nastane tog in zelo stabilen tir, ki se ne premika in tako rekoč ne potrebuje vzdrževanja,« pojasnjuje Brezigar.

Z direktorjem družbe 2TDK Markom Brezigarjem se je pogovarjal novinar Dela Boris Šuligoj. FOTO: Marko Feist

Takšna rešitev ima tudi prednost za potnike. Ker pri klasičnih tirih zaradi gramozne podlage nastajajo manjši posedki, je vožnja nekoliko manj enakomerna. »Tukaj posedkov ni – vlak se pelje kot po maslu,« pravi Brezigar.

Pomembna posebnost projekta je tudi to, da ob gradnji prvega tira že nastaja velik del vzporedne infrastrukture za levi tir. Po njegovih besedah je že zgrajenih približno 60 odstotkov trase levega, torej vzporednega tira. To pomeni, da bo njegova poznejša gradnja bistveno enostavnejša in cenejša.

»Zaradi varnosti smo morali že zdaj zgraditi servisne cevi. Predpisi zahtevajo izhode iz predorov na približno vsakih 500 metrov, te servisne cevi pa bodo čez nekaj let sestavni del vzporednega tira,« pojasnjuje Brezigar. Prva dva najdaljša predora T1 in T2 (Lokev in Beka) merita približno 13 kilometrov, dodatnih 3,8 kilometra pa še zadnji, sedmi predor Škofije. Skupaj to pomeni približno 16 kilometrov servisnih predorskih cevi, ki so že zgrajene in tam je torej trasa že pripravljena za vzporedni drugi tir.