Marko Lovec: Trump dosegel sporazum, ki ga je nekoč sam zavrnil

»Iran je nekakšen moralni zmagovalec konflikta,« meni politolog. Ključno bo vprašanje, ali bo plovba skozi Hormuško ožino dejansko potekala nemoteno.

Po sogovornikovem mnenju je ena največjih ironij sedanjega razvoja dogodkov prav dejstvo, da se ZDA vračajo k rešitvam, ki so jih v preteklosti same zavrnile. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Napoved dogovora med ZDA in Iranom, ki naj bi ga uradno podpisali v petek v Švici, je povzročila močan odziv na svetovnih finančnih trgih. Cene nafte so se občutno znižale, delniški trgi pa so zrasli. Čeprav podrobnosti sporazuma še niso javno objavljene, analitiki ocenjujejo, da je možnost trajnejše umiritve razmer večja kot pri dosedanjih poskusih končanja konflikta. »Gre za okvir za sklenitev končnega sporazuma oziroma memorandum o soglasju, katerega besedilo še ni javno objavljeno,« pojasnjuje Marko Lovec s Katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Po njegovih besedah iz dosedanjih izjav in medijskih poročil izhaja, da dogovor vključuje prekinitev vseh spopadov, pri čemer ni navedb, da bi šlo zgolj za začasno premirje med pogajanji. »Glede na ...