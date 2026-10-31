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    Martinovanja, zaradi katerih se je letos vredno odpraviti na izlet

    Od gradov in koprskih palač do Velike planine: izbrali smo martinovanja, ki letos ponujajo precej več kot le gos in mlado vino.
    Martinovo ni nujno le krožnik pečene gosi, mlinci in kozarec mladega vina. FOTO: franckreporter/Getty Images
    Galerija
    Martinovo ni nujno le krožnik pečene gosi, mlinci in kozarec mladega vina. FOTO: franckreporter/Getty Images
    M. D.
    31. 10. 2026 | 08:16
    31. 10. 2026 | 08:16
    1:23
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    Martinovo ni nujno le praznik pečene gosi, mlincev in mladega vina. Letos lahko praznovanje združite tudi z izletom na grad, sprehodom po zgodovinskih palačah, večerjo ob glasbi ali celo jesenskim pohodom.

    Na Krasu in v Vipavski dolini se bo prvič povezalo pet zgodovinskih prizorišč, v Kopru pa bodo vinske degustacije preselili med palače, umetnost in glasbo. Ljubitelji kulinaričnih doživetij lahko izbirajo med pethodnimi martinovimi večerjami, praznovanjem na dvorcu in nekoliko bolj tradicionalnim gostilniškim večerom. Posebna možnost čaka tudi pohodnike: na Veliki planini bodo martinov meni postregli v Gostilni Zeleni rob, do katere bo treba priti peš.

    Kje bodo letos najbolj zanimiva martinovanja, koliko stanejo meniji in degustacije ter kdaj je treba rezervirati? Celoten izbor šestih idej za martinov izlet preberite na Odprti kuhinji.

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